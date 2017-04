Uno de los videojuegos de disparos más aclamados ya puede ser jugado en la más reciente consola de Microsoft

Finalmente, Call of Duty: Black Ops II se ha unido a la lista de videojuegos de Xbox 360 retrocompatibles que pueden ser descargados y jugados en Xbox One. De esta forma, se une a otros de la misma franquicia que cuentan con esta característica, como Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: World at War.

Sin embargo, de todos estos, Black Ops II es el más jugado con mejor aprobación de los gamers.

Microsoft dio a conocer la noticia como parte de su actualización de descuentos de primavera, que además de contar con los títulos mencionados, incluye otros juegos populares como Fallout 4, Black Ops III, Battlefield 1, Gears of War 4 y DOOM. Puedes ver la lista completa haciendo clic en este enlace.

Call of Duty: Black Ops II fue desarrollado por Treyarch y lanzado por Activision en el 2012 para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y Microsoft Windows. Fue la novena entrega de la serie Call of Duty y una secuela directa de Call of Duty: Black Ops, que salió al mercado dos años antes.

Es uno de los juegos más vendidos en la historia, alcanzando la marca de $500 millones de dólares en su primer día en el mercado, solamente fue superado por Grand Theft Auto V, que generó $800 millones en el mismo lapso de tiempo.

Al igual que otros juegos de la franquicia, Black Ops 2 cuenta con los modos campaña, multijugador y zombies, en donde debes sobrevivir horda tras horda de muertos vivientes. El juego tuvo críticas favorables, obteniendo 9,3 de 10 de calificación por IGN, y 4,5 de 5 por parte de G4.

Puedes ver un video del videojuego a continuación.