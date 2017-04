Instagram integra los contenidos efímeros en sus mensajes directos

La red social Instagram, habilitó una función que permite que el contenido publicado desparezca después de un tiempo determinado.

California, Estados Unidos .- Bajo el nombre de Direct, la red social Instagram habilitó una opción que permite que el contenido compartido con otros usuarios desaparezca después de un tiempo determinado, sea anexado a una plática o que se mandado aun cuando el receptor no este conectado.

De acuerdo con CNET, anteriormente este tipo de contenido, que desaparece después de que los receptores del mensaje lo han visto, no podía ser mandado si el destinatario no se encontraba en linea, ademas de que no permitía que se vinculará esa imagen o video a una conversación.

A través de una publicación en el blog oficial de la compañía, se detalló que cuando recibas mensajes que será borrado, estos aparecerán con un marco azul dentro de la bandeja de entrada, ademas de que recordó que si se realiza una captura de pantalla, la persona que lo envió recibirá una notificación de esta actividad.

La actualización ya esta disponible para dispositivos móviles que utilicen el sistema operativo iOS y Android.

La aplicación también reportó que e los usuarios de Direct han incrementando de 300 a 375 millones desde noviembre del año pasado, y que esta la primera de muchas actualizaciones que veremos este año.