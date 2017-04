La NASA informará acerca de océanos detectados en varios planetas de nuestro sistema solar

Este jueves 13 de abril la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ofrecerá una conferencia donde revelará los hallazgos de océanos detectados en varios planetas ubicados en nuestro sistema solar.

Washington, Estados Unidos .- A través de un comunicado publicado en su página oficial, la NASA anunció que el jueves 13 de abrí realizará una rueda de prensa para informar acerca de océanos descubiertos en varios de mundos de nuestro sistema solar.

La agencia aseguró que el conocer más sobre estos planetas oceánicos podría ayudar en la búsqueda de la vida más allá de la Tierra. Por su parte CNN detalla que lo más probable es que el anuncio este relacionado con los hallazgos realizados por investigadores mediante el uso del telescopio espacial Hubble y de la nave espacial Cassini. La sonda ha estado orbitando Saturno desde 2004

We’ve made new discoveries on on #OceanWorlds beyond Earth. Join us at 2pm ET on Thursday to get the latest: https://t.co/116SIqUXgI pic.twitter.com/c1LIMJws6b

— NASA (@NASA) 11 de abril de 2017