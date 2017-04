La NASA revela nuevas fotos de la luna de Saturno que parece un platillo volador

Nuevas imágenes tomadas por la sonda espacial Cassini muestran más detalles de Atlas, una minúscula luna de Saturno, cuya forma recuerda a un platillo volador.

Florida, Estados Unidos .- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió las primeras fotografías tomadas a una distancia de 11 mil kilómetros de Atlas, una de las pequeñas lunas que orbita alrededor del planeta Saturno.

De acuerdo con CNET, este satélite cuenta con apenas 30 kilómetros de ancho y tiene una protuberancia central distintiva, que ha llevado a la NASA a darle el sobrenombre de luna tipo “platillo-volador”.

Las imágenes fueron tomada el pasado 12 de abril del 2017 durante la misión de Cassini que fue lanzado en 1997 y que se tiene planeado realice su última exploración de Saturno a finales del año, cuando se estrelle en la superficie del planeta.

Parte de las imágenes captadas fueron difundidas a través de la página oficial de la agencia, y mediante ellas se espera que los astrónomos puedan analizar más a fondo este satélite, que se localiza cerca del borde externo del anillo A de Saturno.

La dependencia estadounidense recordó que Cassini-Huygens es la misión conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana cuya misión espacial, no tripulada, esta destinada a estudiar Saturno y sus lunas.

La misión despegó de la Tierra el 15 de octubre de 1997 y entró en la órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004, el proyecto esta compuesto por la nave Cassini y la sonda Huygens.

