WhatsApp habilitaría nuevas funciones como la localización vía GPS

Como parte de las nuevas funciones que presentaría la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp planea permitir que compartamos nuestra localización vía GPS.

California, Estados Unidos .- WhatsApp estaría probando una herramienta denominada Live location, mediante la cual se permitiría que sus usuarios compartan su ubicación exacta utilizando el Global Positioning System (GPS) función integrada en la mayoría de los smartphones.

De acuerdo con @WABetaInfop, esta característica podría incluir una función que señalaría la ubicación exacta desde donde se responden y envían mensajes. También contará con la opción de escoger cuáles contactos y el tiempo que podrán conocer desde donde nos conectamos.

WABetaInfo, se detalló que estas funciones se encuentran en su fase inicial de pruebas y se indicó que las mismas están planeadas para ser usadas en dispositivos móviles que utilicen el sistema operativo iOS o Android.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017