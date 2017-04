Dos astronautas parten rumbo a la Estación Espacial Internacional en una nave rusa

La mañana de este 20 de abril dos astronautas fueron enviados en una nave espacial rusa hacia la Estación Espacial Internacional.

Moscú, Rusia .- Como parte de las misiones para renovar la tripulación que se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI), el jueves 20 de abril se realizó el lanzamiento de la nave rusa Soyuz MS-04, en cuyo interior se transportaban el cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin y el astronauta estadounidense Jack Fischer, reportó Notimex.

Exp 51 crew members @Astro2fish and Fyodor Yurchikhin are inside #Soyuz spacecraft ready for 3:13am ET launch. https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/BnHQMKwxK4

— Intl. Space Station (@Space_Station) 20 de abril de 2017