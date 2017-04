La NASA muestra una foto de la Tierra tomada desde Saturno

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio difundió una imagen de la Tierra tomada desde los anillos de Saturno.

Florida, Estados Unidos .- Una de las últimas imágenes tomadas por la misión espacial Cassini-Huygens desde los anillos de Saturno muestra la forma en que se aprecia la Tierra a más de 870 millones de kilómetros de distancia.

El pasado 12 de abril fue la fecha en que la sonda tomo la imagen, y se logró la captura de la misma mientras la nave recopilaba datos referentes a las órbitas del planeta en un nuevo proyecto llamado ‘El solsticio de Cassini’.

En la fotografía compartida en la pagina oficial de la agencia, se aprecia a los anillos A y F encima de la Tierra y colocada a la izquierda de la misma se observa a la Luna.

Zoom into Cassini’s last view of Earth and you can also see the moon – a smaller, fainter dot to the left. https://t.co/boo1hivU9g pic.twitter.com/Cl4M5lLKOB

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 20 de abril de 2017