Microsoft anunció los cuatro videojuegos que se podrán descargar de forma gratuita a través del programa Games With Gold durante el mes de mayo 2017 exclusivamente para miembros Xbox Live Gold.

Major Nelson informa que los cuatro juegos disponibles para las consolas Xbox 360 y Xbox One son las siguientes:

Xbox One

Durante todo el mes de mayo, se podrá descargar Giana Sister: Twisted Dreams, que regularmente cuesta $14,99 dólares. Después, del 16 de mayo al 15 de junio, Lara Croft and the Temple of Osiris estará disponible. Este último regularmente tiene un costo regular de $19,99.

Xbox 360

Para la consola Xbox 360, Star Wars: The Force Unleashed II será el primer videojuego gratuito del 1 de mayo al 15 de mayo. A partir del 16 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, LEGO Star Wars: The Complete Saga no tendrá ningún costo para los miembros del programa. Ambos videojuegos tienen un costo regular de $19,99 dólares.

Como ya es costumbre, los videojuegos disponibles para Xbox 360 también se podrán descargar y jugar en la consola Xbox One, gracias al programa de retrocompatibilidad.

Giana Sister: Twisted Dreams

Corre a través de los difíciles niveles y transforma todo el mundo a tu voluntad en este galardonado juego de plataformas de ritmo rápido.

Giana Sisters: Twisted Dreams, combina gráficos que contienen un gran aporte visual y controles más estrictos, con el reto de plataformas retro época. Viaja entre dos mundos dinámicamente diferentes para resolver rompecabezas y luchar contra enemigos y jefes devastadores.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris es la secuela de la aclamada Lara Croft and the Guardian of Light. Esta nueva aventura tiene lugar en el Templo de Osiris, escondido en los desiertos de Egipto. Lara Croft llega al templo, con la esperanza de ser la primera en entrar, pero su rival, el cazador de tesoros Carter Bell, llegó ante que ella. Ambos buscan el bastón de Osiris, pero descubren más de lo que esperaban. Al entrar en la tumba, Carter quita el mítico bastón de su lugar de descanso e, inadvertidamente, dispara una trampa maldiciendo a ambos y desatando al malvado Set. Esto también despierta a los dioses Horus e Isis, el hijo y la esposa de Osiris. Ahora libres de su antigua prisión, unen fuerzas con Lara y Carter para resucitar a Osiris, el único dios capaz de eliminar la maldición. Mientras Lara y sus compañeros se abren camino a través de las arenas y antiguas tumbas, se enfrentarán a dioses y monstruos de mitos y leyendas. Con el destino del mundo en juego, Lara debe descubrir los fragmentos de Osiris para evitar que Set esclavice a toda la humanidad.

Star Wars: The Force Unleashed II

Traicionado por Darth Vader por última vez, Starkiller se ha escapado y se enfrenta a un nuevo viaje para encontrar su verdadera identidad. Desencadena la furia, manejando dos sables de luz y nuevos poderes de fuerza para aplastar a tus enemigos y descubrir la verdad.

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Juega a través de las seis películas de Star Wars en un videojuego. Agregando nuevos personajes, nuevos niveles, nuevas características y por primera vez, la oportunidad de construir y luchar a través de una divertida galaxia Star Wars.