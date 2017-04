Algunos de los mejores jugadores de videojuegos pronto podrán ganar medallas por competir en torneos deportivos, tras la creciente popularidad de los deportes electrónicos.

Según el sitio web Unibet, la final del torneo League of Legends tuvo más espectadores que las finales del año pasado de la NBA, y con una bolsa de premios mayor a $93 millones de dólares, jugar videojuegos se ha transformado de un pasatiempo a una carrera.

Los deportes electrónicos, ESports, tuvieron 76 millones de espectadores en el 2012, pero para el 2017 ya tuvieron 194 millones, aumentando la cifra de forma inmensa. Se espera que esta cifra aumente a más de 300 millones en el 2020. También ha crecido el número de jugadores profesionales en el mismo lapso de tiempo. En el 2012 se registraron 4.246, mientras que en el 2016 sean 13.555, informa Marketwatch.

Los premios también son jugosos y por ende atraerán a más jugadores. Ahora, ser campeón del videojuego Dota 2 paga $1,83 millones, casi lo mismo que ganar el prestigioso torneo de tenis Wimbledon.

En tan sólo tres años, la cantidad de premios aumentó de $21,4 millones a $93,3 millones de dólares del 2013 al 2016.

League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm, Counter-Strike y Hearthstone son los juegos más populares.

Los gamers profesionales pronto podrán también competir por medallas de oro, ya que el Consejo Olímpico de Asia (OCA) anunció que los deportes virtuales serán oficialmente incluídos como un deporte en los Juegos Asiáticos 2022, que se llevarán a cabo en Hangzhou, China, informa The Verge.

Entre los juegos que podrán competir por medallas se encuentran FIFA, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) y RTA (Real Time Attack). Pero se espera que League of Legends y StarCraft II sean agregados a la lista.

Así que la sabes, si tu pasión son los videojuegos, podrían convertirte en un gamer profesional y regresar a casa con una buena paga o una medalla olímpica.