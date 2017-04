Una robot china fue entrevistada por primera vez en tiempo real

Jia Jia es el nombre de la inteligencia artificial china, que otorgó por primera vez una entrevista en ingles a un medio especializado.

Hefei, China .-A través de una videoconferencia la primer robot creada en China, y reconocida por su parecido físico con una mujer, concedió por primera vez una entrevista a Kevin Kelly, un experto en inteligencia artificial.

La agencia de noticias Xinhua, fue la encargada de realizar la transmisión en vivo mediante la plataforma periscope, y contrario a las expectativas Jia Jia, nombre dado al robot, no logró estructurar una oración al responder y se limitaba a pronunciar monosílabos o palabras aisladas.

“¿Puedes decirme tu nombre, Jia Jia?”, fue la primera pregunta que hizo Kelly, a lo que la robot china respondió “Quizá”, mientras que a la cuestión de quién era el actor chino más famoso se limitó a decir que “no lo sabía”, detalló Televisa News.

#Live: Chinese intelligent humanoid #Jiajia talks with Kevin Kelly of Wired Magazine for the first time! #AI https://t.co/hqlC5IObls

— China Xinhua News (@XHNews) 24 de abril de 2017