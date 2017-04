Donald Trump felicita a Peggy Whitson por su récord de permanencia en el espacio

A través de una videollamada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la astronauta Peggy Whitson, quien actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional, por convertirse en la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio.

Florida, Estados Unidos .- El pasado 24 de abril Peggy Whitson logró romper el récord, para un estadounidense, de permanencia en el espacio ese día Whitson superó la marca anterior de 534 días, dos horas y 48 minutos de tiempo en el espacio, que poseía el astronauta Jeff Williams.

Debido a ello el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una videollamada, desde la casa blanca, con la científica a quien felicitó por su carrera como astronauta, de acuerdo con la página oficial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), Ivanka Trump, hija del mandatario también estuvo presente durante la conferencia.

De acuerdo con Notimex, Whitson, posee también desde marzo pasado, el récord de más caminatas espaciales para una mujer ademas de ser actualmente la comandante de la Estación Espacial Internacional (EEI).

La astronauta se convirtió en la primera mujer en comandar la estación espacial en 2008, y el pasado 9 de abril se convirtió también en la primera mujer en comandar la EEI dos veces.

We can’t say it enough #CongratsPeggy! Marshall’s POIC is ‘Science Central’ for the @Space_Station! Today we celebrate with you @AstroPeggy! pic.twitter.com/F1TBwnTMBo

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) 24 de abril de 2017