Uber planea comenzar a usar autos voladores en el 2020

La empresa de transporte privado Uber anunció que en el 2020 comenzará a proporcionar su servicio utilizando autos voladores.

Dallas, Estados Unidos .- Durante la convención Uber Elevate Summit, la empresa de transporte privado anunció que tiene planeado realizar los primeros servicios utilizando autos voladores, en la ciudades de Dallas y Dubai en el 2020.

Jeff Holden, jefe de productos de la compañia, detalló que los vehículos que usarán son pequeños aviones eléctricos que despegarán y aterrizarán verticalmente con emisiones cero y lo suficientemente silenciosos como para operar en las ciudades. El nombre clave dado a esto taxis voladores es Vertical Take off and Landing, (VTOL) que en un inicio serian conducidos por pilotos humanos, hasta que la regulación les permitiera ser vehículos autónomos, con lo que liberarían una plaza más para otro pasajero.

