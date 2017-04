Conoce algunas de las aplicaciones educativas que los especialistas recomiendan para los niños

Especialistas dieron a conocer algunas de las aplicaciones para dispositivos móviles que recomiendan para que los niños aprendan mientras se divierten.

Ciudad de México .- Durante la celebración del día de niño es posible que los adultos deseen compartir un tiempo con los menores y puede que algunas de las actividades que se realicen involucren dispositivos móviles, por lo que diversos especialistas señalaron algunas de las aplicaciones educativas que son recomendables para los infantes, ya que por de medio de ellas ademas de divertirse se puede aprender

Para Sandra Villanueva Silva, pedagoga egresada de de Universidad Nacional Autónoma de México, se debe de tener cuidad de no imaginar que el uso de estos programas puede sustituir una adecuada formación educativa, “ya que únicamente son un recurso de apoyo para los padres mediante el cual se busque impulsar el desarrollo integral del menor”, señaló la especialista a El Financiero.

De acuerdo con el medio, estas son 3 aplicaciones que estas disponibles tanto para dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS como Android que son ideales para los niños;

Puzzingo, el programa permite a los niños aprender palabras mientras arman rompecabezas. Está disponible para Android sin costo, y es apta para niños de menos de 5 años.

Toca Doctor, app recomendada para niños mayores de 4 años, sirve para armar rompecabezas del cuerpo humano, a través de gráficos interactivos y sonidos. Se encuentra disponible en el sistema iOS y cuesta 49 pesos.

Another monster at the end of this book de Plaza Sésamo,con esta aplicación los personajes de Plaza Sésamo fomentan la lectura. Cuesta 69 pesos y está disponible en iOS.

Por su parte , Juan Carlos Prieto William, experto en tecnología, recomendó a los padres consultar la Guía de Acompañamiento Parental a Adolescentes para Uso Seguro de las TIC, de UNICEF, la cual ofrece sugerencias y recomendaciones para la protección de los niños y niñas ante los peligros que nacen del uso inadecuado de las nuevas TIC.