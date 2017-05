Space X lanzó al espacio un satélite espía de los Estados Unidos

Florida, Estados Unidos .- Como parte de sus contratos con el gobierno estadounidense la empresa de viajes espaciales Space X realizó el lanzamiento de una carga militar de la Oficina Nacional de Reconocimiento, dependencia encargada de operar satélites espías para Estados Unidos, informó Notimex.

La empresa detalló que en la misión se utilizó el cohete Falcón 9, que despego a las las 7:15 horas locales, del pasado 1° de mayo. La parte principal del cohete, que incluye propulsores, fue recuperada al retornar a tierra y aterrizar en la base de la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, 10 minutos después.

Split screen shot of Falcon 9 first stage as it returns to Earth and lands at Landing Zone 1. pic.twitter.com/5hlwTOTGKa

— SpaceX (@SpaceX) 1 de mayo de 2017