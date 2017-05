Microsoft presentó el Windows 10 S y la Surface Laptop

Nueva York, Estados Unidos .- Bajo el nombre de Windows 10 S, la compañía informática Microsoft presentó la nueva versión de su software para computadoras y dispositivos móviles, esto durante un evento realizado en la ciudad de Nueva York.

A través de un comunicado, la empresa fundada por Bill Gates, detalló que este sistema operativo esta diseñado para utilizar la conexión a Internet para lograr un optimo desempeño de la computadora donde sea instalado. Ademas de que sólo permitirá que se instalen aplicaciones desde la tienda oficial de Microsoft, la compañía estadounidense especificó que gracias a esta restricción se podrán preservar la seguridad y el desempeño de los dispositivos.

El software estará disponible antes de finalizar el 2017 el principal mercado donde espera sea utilizado son los colegios y escuelas, ya que estas instituciones requieren máquinas predecibles, fáciles de mantener y de arranque rápido. Windows 10 S será gratuito para todas las escuelas que actualmente ejecutan Windows 10 Pro, e incluirá una versión gratuita de Office 365 Education con Microsoft Teams.

En el evento también se presentó la Surface Laptop, una computadora portátil que contiene un procesador Intel® Core™ de séptima generación y cuya batería esta diseñada para proporcionar hasta 14.5 horas de funcionamiento continuo.

El dispositivo fue presentado por el vicepresidente ejecutivo de Windows, Panos Panay, quien explicó que la computadora portátil cuenta con una pantalla táctil llamada Surface Laptop, ademas de contar con un procesador Kaby Lake de Microsoft. La portátil estará a la venta el 15 de junio por 999 dólares y vendrá con Windows 10 S ya presintalado.

Surface devices are crafted for students, teachers and life-long learners to create the world of tomorrow. @panos_panay #MicrosoftEDU pic.twitter.com/tRBO8PlrNd

— Microsoft Surface (@surface) 2 de mayo de 2017