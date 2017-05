Stephen Hawking cree que la humanidad debe abandonar la Tierra para evitar su extinción

El físico británico Stephen Hawking asegura que si la humanidad no logra abandonar el planeta Tierra en menos de 100 años correrá el riesgo de extinguirse.

Londres, Estados Unidos .- Para evitar que el hombre se extinga como especie, el físico Stephen Hawking aseguró que en menos de 100 años la humanidad debe de haber logrado colonizar un nuevo planeta.

De acuerdo con The Telegraph, esta aseveración fue emitida por el astrofísico en un capitulo del programa televisivo Tomorrow’s World, producido por la cadena BBC.

Algunas de las razones que esgrime Hawking para asegurar que el mundo no podrá seguir siendo habitado por las personas son; el calentamiento global, la caída de asteroides, las epidemias y la superpoblación.

Lo que completa las declaraciones anteriores realizadas por el científico donde señalaba que “una de las principales amenazas a la vida inteligente en nuestro universo es la alta probabilidad de que un asteroide colisione con planetas habitados” y que los seres humanos deben “escapar de la frágil” Tierra.

Durante el programa el investigador también indicó que millones de vidas están en peligro por culpa de la obesidad y el sobrepeso, además se refirió a que la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y a que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea constituyen el momento más peligroso para la humanidad.

