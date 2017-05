Reportan y alertan de un ataque de hackers en contra de Google docs

California, Estados Unidos .- Diversos medios de comunicación reportaron que la tarde del miércoles, 3 de mayo, se detectó un ataque cibernético contra los usuarios del servicio Google Docs.

De acuerdo con CNN, este esquema de fraude electrónico parecía proceder de una fuente confiable que le pedía a los usuarios que abrieran un documento. Si hacían clic, los dirigía una página para abrir la aplicación Google Docs mediante la cuenta de personal del usuario. El medio detalló que esto le daría a los hackers acceso a la cuenta de correo electrónico y los contactos. La empresa informática reportó que detuvo los ataques una hora después de que estos iniciaran.

Según Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Fundación Frontera Electrónica, cualquiera usuario que haya abierto ese enlace deberá de revisar sus permisos de la aplicación de Google y eliminar el que se llama Google Docs.

Un portavoz de compañía dijo que el ataque afectó a menos del 0.1 por ciento de los usuarios de Gmail, lo que equivaldría a un millón de cuentas infectadas.

“Protegíamos a los usuarios de este ataque a través de una combinación de acciones automáticas y manuales, incluyendo la eliminación de las páginas y aplicaciones falsas, y promoviendo las actualizaciones a través de la Navegación Segura, Gmail y otros sistemas contra el abuso”, agregó la compañía por medio de sus redes sociales.

We’ve addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf

— Google Docs (@googledocs) 3 de mayo de 2017