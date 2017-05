Fotografía de la NASA muestra una tormenta que cubre el Polo Sur del planeta Júpiter

Florida, Estados Unidos .- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió, a través de sus redes sociales, una fotografía tomada por la sonda espacial Juno que muestra las tormentas que cubren el Polo Sur del planeta gigante Júpiter.

That view though. Oval storms dot the cloudscape in this enhanced color #JunoCam image of #Jupiter’s south pole https://t.co/pDFHYbdBfu pic.twitter.com/qHJijtc6OV

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 5 de mayo de 2017