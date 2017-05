Un avión espacial regresa a laTierra después de estar dos años realizando una misión secreta

Florida, Estados Unidos .- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó el aterrizaje del avión espacial X-37B, en el Centro Espacial Kennedy, la nave estuvo 718 días en órbita alrededor de la Tierra, durante este tiempo el vehículo estuvo realizando una misión secreta.

En ocasiones anteriores el Pentágono había informado que estas aeronaves realizarían experimentos sobre propulsores iónicos así como investigaciones relacionadas con cambios de las propiedades de los materiales en el espacio cósmico.

Por su parte la fuerza aérea estadounidense corroboró, a través de sus cuenta de Twitter, que el X-37B Orbital Test Vehicle-4, pasó en el espacio más de 700 días.

The #AirForce #X37B #OTV4 is back after more than 700 days in #Space. @NASAKennedy pic.twitter.com/02WdzMSDJe

— U.S. Air Force (@usairforce) 7 de mayo de 2017