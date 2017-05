Científicos documentan por primera vez a un ciervo comiendo restos humanos

Durante un estudio realizado por forenses estadounidenses se documentó por primera vez a un ciervo comiendo restos humanos.

Texas, Estados Unidos .- Un video tomado durante una investigación de forenses estadounidense, acerca de la descomposición de un cuerpo humano en un bosque, grabó a un ciervo consumiendo carne humano. Lo que de acuerdo con los científicos seria una de las primeras pruebas de un animal considerado omnívoro alimentandose con restos de un ser humano.

A través de un artículo publicado en Journal of Forensic Sciences, investigadores del Científicos del Centro de Investigación de Antropología Forense de San Marcos, explicaron que instalaron una cámara cerca de unos restos humanos en descomposición, para ver qué animales se acercaban para alimentarse de ellos.

Uno de ellos fue un ciervo de cola blanca, el cual es clasificado como un animal que únicamente se alimenta de plantas y frutas o en casos de hambruna extrema puede consumir conejos o aves. En las imágenes capturadas se aprecia como el especimen se acerca a los restos colocados en el predio para comenzar a mascar un costilla del cuerpo humano.

Never Before Seen: Deer Spotted Eating Human Bones pic.twitter.com/uKilW9Jgp0

— Jadvyga Bladon (@MneuipfbmrKang) 7 de mayo de 2017