Microsoft anunció que la Inteligencia artificial será una de sus prioridades

Seattle, Estados Unidos .- Durante la conferencia principal de la convención anual organizada para programadores por Microsoft, Satya Nadella, director ejecutivo de la compañía creada por Bill Gates reveló que el desarrollo de la la nube y de la inteligencia artificial serán los proyectos prioritarios para los siguientes años.

El directivo detalló que el desarrolló de la nube se centraría en multidispositivos, inteligencia artificial y sin servidores. “La experiencia de usuario está distribuyéndose entre los dispositivos, ya no es sólo móvil. No se trata de un equipo y aplicaciones en éste”.

De acuerdo con Exclésior, Nadella explicó que hoy en día cada persona, interactua al menos seis dispositivos conectados a la nube, detallando que si estos dispositivos no se limitan a enviar la información a la nube, sino hacen un procesamiento antes, la capacidad de procesar información de la red, se multiplica.

“El claro ejemplo, es el coche autónomo que genera 100 gigas de información por segundo, en vez de enviar toda esa información a la nube, una clasificación previa haría que sólo se enviara la información relevante”.

El medio detalló que en la conferencia se presentó esta tecnología aplicada en una combinación de cámaras e inteligencia artificial, donde usando los datos se podían prevenir la mayoría de los accidentes laborales. En el ejemplo la inteligencia artificial detecta la anomalía que provoca el incidente, y notifica o reacciona al respecto. Por ejemplo, si hay un vertido accidental, la IA detecta el cambio, y notifica a los responsables.

Ready for Cortana? 140 million monthly Cortana users are ready for you. #MSBuild pic.twitter.com/xO7WLD3MhK

— Windows Developer (@windowsdev) 10 de mayo de 2017