La FAO indica que Japón es el país con el menor número de personas obesas

Tokyo, Japón.– Uno de los motivos para que Japón cuenten con un porcentaje del 4 por ciento de obesidad en su población es su cultura alimentaria “que es rica en verduras frutas y pescado”, señaló José Graziano da Silva, director general de la FAO.

“Japón es un modelo mundial de dietas saludables, las cuales pueden contribuir en gran medida a mejorar la nutrición global. Tiene actualmente la tasa más baja de obesidad entre los países desarrollados, con menos del 4 por ciento”, agregó el directivo durante una gira que realizó por el país asiático.

A través de un comunicado, el organismo informó que da Silva destacó que en Japón gran parte de la población lleva una dieta rica en verduras frutas y pescado. De igual forma el director elogió su práctica del “Washoku”, un conjunto de habilidades y tradiciones relacionadas con la preparación y consumo de alimentos, que fue designado como patrimonio cultural de la UNESCO.

