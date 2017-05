Ataque cibernético afecta 74 países: Lo que se sabe del hackeo global

Madrid, España.– La empresa española Telefónica fue la primera que reportó haber sido afectada por un ataque cibernético que fue lanzado por hackers. el 12 de mayo, por lo que solicitó a todos sus empleados en España, apagar sus computadoras y desconectar sus dispositivos móviles de la red interna de Wifi.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España alertó de un ataque masivo de un virus del tipo “ransomware”, el cual es definido por Wikipedia como “un tipo de programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción”.

El aviso fue dado por las autoridades españolas después de que Telefónica confirmó que sufrió un ataque a su intranet, con un aviso para liberar cada computadora afectada a cambio del pago de 300 dólares en bitcoins.

El CNI señaló que el programa es una versión de ‘WannaCry‘, “virus que infecta los dispositivos cifrando todos sus archivos y, utilizando una vulnerabilidad de ejecución de comandos remota a través de SMB, se distribuye al resto de máquinas Windows que haya en esa misma red”.

A través de un comunicado la empresa Telefónica aseguró que se trató de “un incidente de ciberseguridad que ha afectado las computadoras de algunos empleados de la red corporativa interna de la compañía”.

De acuerdo con RT la empresa Iberdrola, también ha pedido a sus empleados que apaguen sus computadoras, aunque no han confirmado ningún ataque y parecen haber desconectado sus equipos como medida preventiva.

De igual forma Gas Natural también ha tenido que apagar sus ordenadores después de recibir el mensaje de alerta.

This is the screen NHS staff have seen in #nhscyberattack (via @ShaunLintern) pic.twitter.com/1sI6uBjGMJ

