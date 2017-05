SpaceX realiza la primera prueba del cohete que planea enviar a Marte

Texas, Estados Unidos .- Space X, empresa creada por el multimillonario Elon Musk para construir naves que puedan viajar al espacio, difundió a través de sus redes sociales un video donde se aprecia parte de las primeras pruebas del cuerpo central del cohete Falcon Heavy, que será usado por la compañía para enviar su primera misión tripulada al planeta Marte.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG

— SpaceX (@SpaceX) 9 de mayo de 2017