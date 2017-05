México se convirtió en el primer país de América Latina y quinto a nivel mundial, más afectado por el ciberataque global registrado el pasado viernes 12 de mayo, que daño a empresas, instituciones y dependencias gubernamentales de al menos 150 países.

De acuerdo al análisis de Kaspersky Lab, México superó a Brasil en el grado de afectación causada por el ciberatque, un ataque que daño principalmente a Rusia, Ucrania y China.

En entrevista, Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky Lab para América Latina, indicó que los últimos análisis hubo un cambio en la posición del top de países afectados, y después de la revisión, México superó a Brasil.

