Expertos en ciberseguridad emiten recomendaciones para evitar los virus ransomware

Debido al ataque informático del virus ransomware WannaCry más de 250 mil computadoras fueron secuestradas por hackers, quienes exigían el pago de un rescate para permitir que los usuarios recuperaran sus documentos, por ello expertos de seguridad de Avast, emitieron varias recomendaciones para evitar ser victima de estos ciberdelincuentes.

Debido a la forma en que funciona este virus las computadoras afectadas no permiten que se acceda a la información contenida en las mismas, por ello varias personas pueden estar tentadas en realizar el pago para terminar el secuestro pero de acuerdo con Jakub Kroustek, parte de Threat Lab Lead Avast, recomendó no acceder al chantaje de los criminales.

“No hay garantía de que sus archivos se descifrarán aunque pague. En general hablando de ransomware, no sólo específicamente para WannaCry, los foros de Internet están llenos de víctimas que pagaron y sus archivos permanecieron bloqueados. Le recomendamos que no pague, eso sólo anima a los autores de ransomware a comenzar más campañas de rescate”, agregó el especialista.

Para Kroustek una de las mejores maneras para protegerse de este tipo de ataques, es mediante la utilización de una solución antivirus sólida que se mantengan actualizada. “En el caso de Avast, su antivurus, mantienen a sus usuarios actualizados automáticamente, por lo que no tendrán que tomar ninguna otra acción extra para ser protegidos”, explicó.

Además, recomendó a los usuarios, consumidores y las empresas crear regularmente copias de seguridad de sus archivos más indispensables.

“Si utilizan un disco duro externo para sus copias de seguridad, deben recordar desconectar la unidad después de la copia de seguridad, por lo que en caso de un ataque el ransomware no podrá cifrar los archivos en la unidad externa”, detalló Jakub.

El pago solicitado para liberar los equipos infectados por WannaCry es en Bitcoins para el analista esto es debido a que esta criptomoneda permite a la persona que paga y al destinatario permanecer anónima. “Eso es, por supuesto, ideal para los ciberdelincuentes, ya que quieren permanecer sin ser descubiertos”.

El líder del equipo de amenazas de Avast emitió las siguientes recomendaciones para protegerse de ataques del ransomware:

1. Instale un antivirus

2. No abra archivos adjuntos desconocidos

3. Sea cuidadoso con las descargas

4. Haga una copia de resguardo de sus datos en forma habitual

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4

— Jakub Kroustek (@JakubKroustek) 12 de mayo de 2017