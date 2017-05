Google presenta sus novedades durante su conferencia anual de desarrolladores

California, Estados Unidos .– La empresa informática Google presento algunas de las novedades que presentará en los próximos meses como el sotware Google Lens, la incorporación del asistente virtual de la compañía a los smapthones de Apple asi como una aplicación para pedir comida, nuevas herramientas para sus bocinas Google Home o poder buscar ofertas laborales directamente desde el buscador, fueron algunas de ellas.

De acuerdo con El Financiero, Sundar Pichai, epresidente ejecutivo de Google, destacó durante la convención los progresos de la compañía con Google Assistant; “los humanos están interactuando con las computadoras de formas más naturales e inmersiva. Hemos estado usando la voz como un aporte en muchos de nuestros productos. Hemos tenido avances significativos”.

Según datos de la empresa Assistant actualmente esta instalado en más de 100 millones de dispositivos ademas recordó que el mismo estará disponible en varios idiomas uno de ellos el español.

Now available on 100M+ devices, your #GoogleAssistant is your own personal Google, always ready to help. #io17 pic.twitter.com/MwlKhtgL6M

Por su parte Uno Cero, reportó que también se mostraron los avances del proyecto, Google Lens, un software que entiende nuestro entorno y que está potenciado con Google Assistant, ademas de que utiliza a la Inteligencia Artificial y el Machine Learning para identificar los objetos que se están observando.

En la demostración se mostró la forma en la que los lentes nos permitiran conectarnos a una red WiFi únicamente observando la clave de acceso y el el nombre de la conexión.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1

— Google (@Google) 17 de mayo de 2017