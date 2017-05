La NASA planea una caminata de emergencia en la Estación Espacial Internacional

Florida, Estados Unidos .- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que una de las computadoras de la Estación Espacial Internacional (EEI) que presentó una falla por lo que el laboratorio espacial se encuentra utilizando el sistema de respaldo, para evitar cualquier problema futuro la agencia espacial planea realizar una caminata espacial de emergencia.

El dispositivo que debe ser remplazado es uno de los dos encargados de controlar los principales sistemas estadounidenses del laboratorio espacial, encargados de enviar comandos al sistema de energía solar, los radiadores, las coberturas de enfriamiento y otros equipos, señalo la NASA.

A través de un comunicado la dependencia aseguró que la tripulación de la EEI no se encuentra en peligro por esta falla. De acuerdo con Reuters este lunes autoridades confirmaron que la astronauta Peggy Whitson y el comandante Jack Fischer serán quienes realizaran la caminata, la cual esperan que tenga una duración de dos horas.

La agencia de noticias recordó que la última caminata espacial de emergencia de la NASA se realizó en diciembre del 2015, cuando dos astronautas estadounidenses salieron de la estación para destrabar los frenos del brazo robótico de un dispositivo móvil.

Station managers are go for Tuesday spacewalk with @AstroPeggy & @Astro2fish to change out failed data relay box. https://t.co/TCV2rcvf3C pic.twitter.com/OCep5L0ux7

— Intl. Space Station (@Space_Station) 21 de mayo de 2017