Se filtraron las directrices de la compañía sobre cómo lidiar con publicaciones crueles y abusivas

Fue apenas que Facebook le prohibió a los usuarios publicar fotos e imágenes burlándose de la gente por tener enfermedades y otras condiciones de salud graves, informa USA Today.

La compañía respondió después de que se filtraran documentos sobre reglas que aconsejaban a los moderadores a ignorar ciertas imágenes que se burlan de personas con discapacidades. Los manuales incluían fotos de personas con síndrome de Down.

Bajo las nuevas normas, cualquier fotografía de una persona con una discapacidad y un pie de foto de burla será eliminado si es reportado por los usuarios. Sin embargo, no todos los comentarios serán eliminados.

“Pedimos a las personas que discuten sobre estos temas de una manera insensible que lo hagan de manera transparente para que otros puedan participar o desafiarlos”, dijo Facebook. “Si haces estas bromas en Facebook no puedes hacerlo de forma anónima. Te obligamos a publicar tu nombre junto al comentario, de lo contrario, cancelaremos la publicación de la página”.

Los documentos también muestran que el sitio permite el “intercambio de imágenes de intimidación física” de niños menores de siete años, siempre y cuando no haya una leyenda o comentario.

La empresa de redes sociales ha dictaminado que cualquier persona con más de 100.000 seguidores es una figura pública, sin “excepciones para menores”.

Los detalles aparecen en documentos que detallan cómo Facebook intenta lidiar con mensajes crueles, insensibles y abusivos en su sitio.

Los manuales de capacitación para los moderadores dicen que Facebook considera la intimidación o bullying como “un ataque a personas privadas con la intención de alterarlas o silenciarlas”. Pero añaden que solo eres “una” persona privada “si no eres una figura pública”.

Según los documentos, las figuras públicas incluyen a políticos, periodistas, personas “con 100.000 fans o seguidores en una de sus cuentas de redes sociales”, o personas “mencionadas [por su nombre o título] en el título o subtítulo de cinco o más artículos de noticias o notas de medios en los últimos dos años”.

Bajo el título “Personas excluidas de la protección”, un documento añade: “Queremos excluir a ciertas personas que son famosas o controvertidas por derecho propio y no merecen nuestra protección”.

Monika Bickert, jefa del departamento global de políticas en Facebook, dijo: “Permitimos comentarios más sólidos en torno a figuras públicas, pero seguimos eliminando comentarios sobre figuras públicas que cruzan la línea en el odio, las amenazas o el acoso. Hay una serie de criterios que utilizamos para determinar quién consideramos una figura pública”.

Facebook dijo: “Reconocemos que algunas bromas pueden considerarse crueles e insensibles y la línea entre la sátira, el humor y el contenido inapropiado puede ser gris”.

Facebook también insistió en que no permite las burlas en contra de personas con discapacidad.

Sin embargo, anteriormente se les dijo a los moderadores: “No eliminamos las fotos donde haya una persona representada en la imagen de la que se está haciendo burla por tener una enfermedad grave o discapacidad”.

El documento incluía imágenes de personas con síndrome de Down acompañadas de leyendas burlonas; A los moderadores se les dijo que no tenían que quitar estas publicaciones si eran reportadas, informa Financial Times.

Respondiendo sobre esto, Facebook dijo que esta política ya no se aplica y fue ”cambiada en los últimos meses”. Un portavoz dijo: “Estas imágenes no están permitidas”.