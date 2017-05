La versión beta de Android O ya puede ser descargada

California, Estados Unidos .- Durante la conferencia Google I/O 2017 se liberó la primera versión de prueba del sistema operativo para dispositivos móviles, Android O, cuya presentación final se espera sea en el segundo semestre del 2017.

Por ahora quienes sean parte del Programa Android Beta, y cuenten con un smartphone Pixel y Nexus ambos desarrollados por Google, pueden instalar y revisar el software. De acuerdo con Engadget, algunas de las novedades que presenta el programa son que ahora se podrán usar diferentes aplicaciones mientras se realiza una videollamada ademas de puntos de notificación gracias a los cuales se podrán recibir menajes de las apps sin tener que ejecutarlas.

Otra de las nuevas características anunciadas durante la conferencia son; Google Play Protect, con la que se podrá optimizar la seguridad y el consumo energético del dispositivo, además de ayudar con la estabilidad y disminuir el tiempo de carga al encenderlo.

El medio detalló que el software presentado por Google ya es compatible con el lenguaje de programación, Kotlin, de igualf forma el sistema operativo continua soportando Java language and C++.

Hot from the #io17 stage: Android is now officially supporting the Kotlin programming language, in addition to the Java language and C++. pic.twitter.com/rsNtNZUTmK

— Google Developers (@googledevs) 17 de mayo de 2017