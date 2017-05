Microsoft presenta en China una nueva versión de su equipo Surface Pro

Shanghái, China .- Originalmente en octubre del 2015 Microsoft lanzó al mercado Surface Pro, la cual presentaba características de una Tablet y de una laptop, ahora en el 2017 en la ciudad china de Shanghai presentó la quinta versión de este equipo, que se pondrá a la venta el próximo 15 de junio, con un precio inicial de 799 dólares.

A través de un comunicado, la compañía, fundada por Bill Gates, detalló que la Surface Pro ofrece hasta 13.5 horas de vida de batería, con una sola carga. Agregó que aunque es la quinta versión de esta generación, el dispositivo no llevará el número 5 en su nombre.

De acuerdo con el texto la Tablet contará con procesadores Intel Core de séptima generación, un caballete que puede hacer que el dispositivo descienda a un ángulo de 165 grados, ademas de que es compatible un lápiz óptico, llamado Surface Pen, que se puede usar sobre la pantalla el cual se venderá por separado al igual que el teclado físico.

Write and draw naturally with the new Surface Pen. Tilt to shade your drawings just like you would with a pencil. https://t.co/5L5wnFutDL pic.twitter.com/4j409jZLLX

— Microsoft Surface (@surface) 24 de mayo de 2017