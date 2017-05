La NASA descubre ciclones magnéticos en los polos de Júpiter

California, Estados Unidos .- La sonda espacial Juno envida la planeta Jupiter por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) en el 2011 y que logró llegar a su destino en el 2016, detecto ciclones magnéticos en los polos del mundo.

A través de un artículo publicado en Science, Scott Bolton, investigador principal de la misión Juno, del Southwest Research Institute en San Antonio, detalló que se tenia la idea que la superficie de Jupiter era “uniforme en el interior y relativamente aburrido. Lo que estamos encontrando es cualquier cosa menos eso. Es muy complejo”.

Los científicos pudieron observar por primera vez los polos del planeta y en ellos detectaron ciclones gigantescos que pueden alcanzar hasta los 1.400 kilómetros de diámetro. Juno también pudo sondear la cubierta de las nubes y descubrir pozos de amoníaco que forman sistemas meteorológicos gigantes y violentos en la profunda atmósfera.

“Estamos desconcertados sobre cómo podrían formarse, qué tan estable es su configuración y por qué el polo norte de Júpiter no se ve como el polo sur”, dijo Bolton, a la CNN. “Estamos cuestionándonos si este es un sistema dinámico, y solo estamos viendo una etapa, y durante el próximo año lo veremos desaparecer, o si se trata de una configuración estable y estas tormentas están circulando alrededor una de la otra”.

En el texto también se informa que el campo magnético de Júpiter es 10 veces el de la Tierra y el doble de fuerte de lo que se había anticipado.

El medio recordó que la misión Juno fue diseñada para recopilar datos y observaciones que revelarán el origen y evolución del gigante gaseoso. Sus otros objetivos incluyen mapear sus campos gravitacionales y magnéticos, observar auroras, medir la cantidad de agua y amoníaco en su atmósfera y encontrar evidencia de un núcleo sólido. Ya que con estos datos los cientificos espera poder determinar si el plaenta tiene un nucleo sólido.

A whole new world: my first in-depth science results reveal a strikingly complex #Jupiter. Details: https://t.co/wVdMNaBKp1 pic.twitter.com/LXKr32KASp

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 25 de mayo de 2017