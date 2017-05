Científicos detectan una nueva bacteria en la Estación Espacial Internacional

California, Estados Unidos .– La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que una nueva bacteria localizada en el 2013 en uno de los filtros de la Estación Espacial Internacional (EEI) fue nombrada Solibacillus kalamii, en honor al fallecido presidente indio Abdul Kalam, reconocido por su apoyo a la investigación espacial.

De acuerdo con ABC, el científico Kasthuri Venkateswaran publicó su descubrimiento en el Diario Internacional de Microbiología Sistemática y Evolutiva este año. Donde se precisa que el microorganismo estuvo a bordo de la EEI durante 40 meses, entre enero de 2008 y mayo de 2011.

Venkateswaran señaló que cree poco probable que se trate de una forma de vida extraterrestre. El laboratorio de la NASA sospecha que la bacteria viajó desde la Tierra a la estación con una de las cargas y mutó en el espacio, donde resistió durante más de tres años.

Ciertas características encontradas en la bacteria señalan que es capas de resistir las intensas radiaciones ultravioletas y las temperaturas de entre -20 y -40 grados Celsius encontradas en el espacio. De acuerdo con el medio la Solibacillus kalamii no es la primera bacteria conocida resistente a las radiaciones cósmicas: algunas algas verdes, presentes en el exterior de la EEI, también han logrado sobrevivir durante 530 días.

NASA honours our beloved Former President, Dr. APJ Abdul Kalam by naming a new organism-Solibacillus kalamii after him. #DiscoverIndians pic.twitter.com/TYZEXnLjAn

— Discovery Channel IN (@DiscoveryIN) 22 de mayo de 2017