Comienza la construcción del telescopio más grande del mundo

Santiago, Chile .- Con la presencia de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, se realizó la colocación de la primera piedra del proyecto para construir el mayor telescopio del mundo, que se ubicará a 3 mil metros de altura, en la región de Antofagasta, en el norte del país andino.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bachelet compartió una fotografía que muestra la placa que conmemora la fecha del inicio de la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Notimex, el ELT, superará en tamaño al Gran Telescopio Canarias, que se encuentra en la isla de La Palma y es hasta la fecha el mayor del mundo, ya que el dispositivo chileno contará con un espejo primario de casi 40 metros.

La instalación estará ubicado en el cerro Armazones, localizado en el desierto de Atacama, a tres mil 46 metros sobre el nivel del mar, estará integrado por alrededor de 800 piezas hexagonales, con una estructura de cinco mil toneladas de peso y 80 metros de altura.

Por su parte del Observatorio Austral Europeo (ESO), encargado de parte del proceso de instalación del telescopio, señaló que el instrumento de observación “abordará los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo y se espera que consiga notables primicias”.

El ESO explicó que con este telescopio se podrá realizar el seguimiento de “planetas similares a la Tierra que están alrededor de otras estrellas en las zonas habitables donde podría existir vida: una de las metas de la astronomía observacional moderna”.

La construcción del ELT tendrá un costo de mil 500 millones de euros y se tiene contemplado que su construcción finalice en el año 2024.

