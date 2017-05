Uno de los desarrolladores de Android crea un nuevo smartphone, el Essential Phone

California, Estados Unidos .- A dos de años de haber dejado la compañía informática Google, Andy Rubin, programador que creo el software para dispositivos móviles Android, realizó el lanzamiento de un nuevo smartphone que de acuerdo con Rubin, “esta basado en un ecosistema tecnológico que use inteligencia artificial”, reportó The Verge.

Bajo el nombre de Essential Phone, el dispositivo móvil utilizará un procesador Snapdragon 835, tendrá 4GB de memoria RAM, y 128 Gb de almacenamiento. Está construido con una combinación de titanio y cerámica. Una de las diferencias que se nota en las imagenes difundidas es la nula aparición de un logo en la parte posterior del teléfono, esto debido a que sus creadores consideran que no es necesario colocar publicidad en un dispositivo que se ha vuelto indispensable para la vida diaria.

En una carta difundida en las redes sociales Rubin, señalo algunos de los puntos con los que esperan diferenciarse de otras compañías creadoras de smartphones. El directivo asegura que sus programas serán compatibles con los sistemas operativos, al igual que las novedades que ellos lancen también podrán ser integradas por las otras empresas. Buscaran crear un mínimo de accesorios ademas de los esenciales que vendrán con el celular. Evitaran poner a la venta cada año un nuevo modelo, por lo que esperan que el dispositivo pueda ser usado por varios años.

It’s the moment you’ve all been waiting for, @Arubin‘s big announcement is finally here… #ThisIsEssential pic.twitter.com/aE9tyi7Cno

— Essential (@essential) 30 de mayo de 2017