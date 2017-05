La NASA anuncia una misión hacia el Sol que partirá el próximo año

Chicago, Estados Unidos .- A través de una conferencia que se transmitió en vivo la NASA anunció que en el verano del 2018 realizará el lanzamiento de la sonda, Solar Probe Plus, con la cual espera acercarse al Sol a una distancia nunca antes alcanzada por una misión espacial.

La agencia espacial detalló que la nave se acercará a 6,2 millones de kilómetros de la estrella distancia a la cual tendrá que hacer frente a un calor y una radiación nunca antes experimentados en la historia de ningún dispositivo espacial, reportó RT.

Se espera que el laboratorio espacial logre hacer mediciones de la atmósfera espacial del Sol, con las cuales se planean realizar observaciones sobre su funcionamiento y posibles repercusiones climáticas que podrían afectar a la Tierra.

Se planea que lo más cerca que se ubique la Solar Probe Plus sea en la órbita del planeta Mercurio, pero desde allí habrá alcanzado una cercanía de más de siete veces del centro del sistema solar, que cualquier otra nave lanzada al espacio. Para que resista la radiación solar los científicos han diseñado una capa a base de compuesto de carbón protectora de 11,43 centímetros de ancho que deberá soportar temperaturas de más de 1.377 centígrados.

El medio detalló que serpa la primera vez que el nombre de la misión homenaje a un investigador vivo: Eugene Parker, uno de los pioneros de las hipótesis que intentaban explicar el viento solar.

Las obras de Eugene Parker, de 89 años, dieron la luz verde a la misión Solar Probe Plus, que lleva 6 décadas en desarrollo.

We’ve renamed our first mission to the sun as Parker Solar Probe in honor of astrophysicist Eugene Parker: https://t.co/AhY9KVSSZS pic.twitter.com/ciLDzbNmYo

— NASA Sun & Space (@NASASun) 31 de mayo de 2017