Twitter habilitará una herramienta que filtra los mensajes de desconocidos

California, Estados Unidos .- Como un aumento en las medidas de seguridad Twitter anunció que habilitará una función que evitará que los mensajes directos enviados por desconocidos sean recibidos automáticamente, los mismos serán colocados en un apartado especial, donde el usuario tendrá la opción de revisarlos o de eliminarlos sin abrirlos.

A través de su cuenta oficial, la empresa compartió un video donde explica el funcionamiento básico de la herramienta, que será habilitada en todas las cuentas paulatinamente. Una de las funciones será el de permitir ignorar el envio, sin que la persona que lo manda se percate del rechazo.

If you’ve opted-in to get Direct Messages from anyone, messages from people you don’t follow will go into requests. https://t.co/n1qasb7JZC pic.twitter.com/HQY20T5f6t

— Twitter (@Twitter) 30 de mayo de 2017