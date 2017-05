Buscando repetir el éxito alcanzado con Pokémon GO, nueva aplicación de Pokémon estará llegando a dispositivos iOS y Android.

La Pokémon Company ha lanzado un nuevo videojuego para dispositivos móviles, y quiere alcanzar la misma popularidad que logró con Pokémon GO y recientemente con Pokémon: Magikarp Jump.

El nuevo juego se llama Pokéland y es similar a la serie de Pokémon Rumble, en donde debes luchar contra versiones de juguete de los monstruos a través de diferentes islas y escenarios.

Además, podrás personalizar tu propio personaje Mii y hacer que interactúe con el resto de los personajes, solamente al ingresar a su cuenta de Nintendo.

No se saben más detalles del juego y aún no se anuncia la fecha de lanzamiento mundial, pero se espera que cuente con compras adicionales. Mientras tanto, puedes seguir jugando Pokémon GO o Magikarp Jump mientras esperar por la nueva aplicación, que estará disponible para Android e iOS.