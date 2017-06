WhatsApp planea habilitar un buscador de emoticones

California, Estados Unidos .- Como parte de las pruebas que la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, se encuentra realizando para una nueva actualización de la plataforma, WABetaInfo, reportó que la empresa se encuentra analizando la posibilidad de integrar un buscador de emoticones.

En la versión de prueba 2.17.202. de la app se integró un herramienta que permite localizar los emojis por medio de palabras, con lo que se despliega únicamente el listado de la imagen que deseamos enviar en el mensaje, de esta forma si escribimos pareja aparecerán los emoticiones con los que se cuenta que estén relacionados con esa palabra.

WhatsApp beta for Android 2.17.202: you can search emojis! (DISABLED BY DEFAULT – It’ll be visible in next versions). #hidden pic.twitter.com/cS8gzYHKHU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 30 de mayo de 2017