En California presentaron al avión más grande de la historia [Video]

California, Estados Unidos .- La empresa estadounidense Stratolaunch Systems Corporation anunció que realizó la primera prueba de vuelo del avión considerado el más grande en la historia de la aviación, con una envergadura de 177 metros y dos fuselajes gemelos de 72 metros de largo cada uno, indicó RT.

A través de un video difundido en las redes sociales se muestra como es que la nave sale por primera vez del hangar, ubicado en Mojave, en California, en donde fue armada a partir de dos antiguos Boeing 747 de la aerolínea United Airlines. El peso total del avión es de 540 toneladas y está diseñado para transportar y lanzar cohetes gigantes al espacio, como el Orbital ATK Pegasus XL, durante el vuelo.

Jean Floyd, director general de Stratolaunch, dijo que el objetivo es poder hacer una demostración de lanzamiento a más tardar en el 2019. La idea es que cuando los cohetes entren en órbita, Stratolaunch regrese a una pista de aterrizaje para su repostaje y reutilización, explicó el directivo.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W

— Paul Allen (@PaulGAllen) 31 de mayo de 2017