La NASA descubre nuevas evidencias de que existió un lago en la superficie de Marte

Florida, Estados Unidos .- A través de un artículo publicado en Science, investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmaron que su Mars Science Laboratory, también conocida como rover Curiosity, detectó nueva evidencia que confirma que hace 3,100 millones de años existieron en Marte lagos similares a los que actualmente se pueden encontrar en la Tierra.

El hallazgo se realizó en el cráter marciana el Gale, explicó Alberto González Fairén, del Centro de Astrobiología parte de los científicos que analizan los datos que envía el laboratorio espacial. “Gracias a las evidencias recogidas por el rover y a una reconstrucción realizada con los datos podemos confirmar la presencia de este lago antiguo en Marte, del que se cree que su máxima extensión podría haber ocupado todo el cráter, excepto el monte central que formaría una isla”, señaló a RT el científico.

“Si bien en la Tierra son muy comunes este tipo de lagos estratificados, de agua ordenada por capas según su composición química, es la primera vez que se documenta en otro mundo”, subrayó Fairén.

El artículo también señala que cerca de la superficie del cráter se ha observado la presencia de agentes oxidantes y rocas formadas de grandes y densos granos mientras en capas más profundas, formadas de sustancias más finas, han detectado reductores. Este tipo de estratificación demuestra que Marte experimentó un cambio climático, aseguran los científicos.

Por su parte Joel Hurowitz, coautor del estudio, comentó que el clima de Marte era en un primer momento más parecido al de nuestro planeta que al de ahora , aunque señala que es difícil determinar las condiciones climáticas con exactitud.

“En la investigación presentamos dos conclusiones principales: por un lado, que las aguas del lago que ya sabíamos que existió en Gale tenían diferentes características químicas dependiendo de su profundidad. Y que tenían la misma estructura que suelen presentar los lagos en la Tierra, y que proporciona hábitats variados para diferentes comunidades microbianas”, concluyó Hurowitz.

