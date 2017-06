CEO de Apple critica a Donald Trump por sacar a EE.UU. del Acuerdo Climático de París

Tim Cook, CEO de Apple, expresó su descontento a la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo Climático de París, en una carta dirigida a los empleados de su compañía, informa CNN. En el e-mail, Cook dice que intentó persuadir a Trump para que siguiera adelante con el acuerdo, pero que “no fue suficiente”. A continuación compartimos la carta enviada por Tim Cook a sus empleados.

“Equipo,

Sé que muchos de ustedes comparten mi decepción con la decisión de la Casa Blanca de retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático de París. Hablé con el presidente Trump el martes y traté de persuadirlo de mantener a Estados Unidos en el acuerdo. Pero no fue suficiente.

El cambio climático es real y todos compartimos la responsabilidad de combatirlo. Quiero asegurarles que los desarrollos de hoy no tendrán ningún impacto en los esfuerzos de Apple para proteger el medio ambiente. Hacemos funcionar casi todas nuestras operaciones con energía renovable, que creemos que es un ejemplo de algo que es bueno para nuestro planeta y que también tiene sentido comercial.

Seguiremos trabajando hacia los ambiciosos objetivos de una cadena de suministro de ciclo cerrado, y eventualmente dejaremos de extraer nuevos materiales por completo. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con nuestros proveedores para ayudarles a hacer más para impulsar sus negocios con energía limpia. Y seguiremos desafiándonos a hacer aún más. Conociendo el buen trabajo que nosotros y muchos otros en todo el mundo estamos haciendo, hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de nuestro planeta.

Nuestra misión siempre ha sido dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Nunca vacilaremos, porque sabemos que las generaciones futuras dependen de nosotros.

Tu trabajo es tan importante hoy como lo ha sido. Gracias por su compromiso de hacer la diferencia cada día.

Tim”.

Cook también publicó en su cuenta de Twitter su desacuerdo: “La decisión de retirarse del Acuerdo de París fue errónea para nuestro planeta. Apple está comprometido a luchar contra el cambio climático y nunca vacilaremos”.

Decision to withdraw from the #ParisAgreeement was wrong for our planet. Apple is committed to fight climate change and we will never waver.

— Tim Cook (@tim_cook) June 2, 2017