Space X completa su primera misión espacial usando una nave reciclada

Florida, Estados Unidos .- Como parte de los esfuerzos para continuar con el abasto de los insumos de la Estación Espacial Internacional (EEI), que se ha visto con retrasos desde que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) canceló su programa de transbordadores, la empresa Space X confirmó que realizó con éxito su primera misión de reabastecimiento usando una nave reciclada.

Utilizando un cohete Falcon 9, que fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, la compañía propiedad de Elon Musk envió la cápsula de carga Dragon hacia la EEI. El Falcon 9 también es reutilizado al realizar aterrizajes verticales, como parte de un esfuerzo para reducir los costos de los vuelos espaciales.

Por su parte la astronauta Peggy Whitson, informó que habían logrado capturar la carga de Space X utilizando uno de los brazos mecánicos del laboratorio espacial, reportó la NASA por medio de un comunicado.

With #Dragon cargo vehicle in grasp of the robotic arm, crew will maneuver it for installation. For updates, visit: https://t.co/m0lzYzBUvb pic.twitter.com/HKQIY8IKOP

— NASA (@NASA) 5 de junio de 2017