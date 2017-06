Conoce los productos que anunciará Apple en la Worldwide Developers Conference 2017

California, Estados Unidos .- La empresa informática Apple presentará varias actualizaciones de sus productos durante su convención anual de desarrolladores WWDC, el evento se realizará desde el lunes 5 de junio y hasta el próximo viernes 9.

De acuerdo con El Economista, Tim Cooke, director ejecutivo de la empresa fundad por Steve Jobs, será quien inaugure la convención donde se espera que presenten un nuevo modelo de iPad que contaria con una pantalla de 10,5 pulgadas, ademas ed que el Touch ID estaría detrás de la pantalla, incluiría un botón de inicio y una cámara en la pantalla. Es posible que llegue junto con un lápiz óptico mejorado que tendría un imán para que pueda adherirse a la tablet con facilidad.

Just a few more hours to go, developers! We’ve got a big week ahead. See you at the keynote! #WWDC17 pic.twitter.com/ewnOg3dXQ5

— Tim Cook (@tim_cook) 5 de junio de 2017