Astrónomos encuentra un exoplaneta con una temperatura similar a la de las estrellas

Ciudad del Cabo, Sudáfrica .- A través de un artículo publicado en Nature, los astrónomos detallaron que el planeta KELT-9b se localiza a 65 años luz de la Tierra y es más caliente que la mayoría de las estrellas. “Es un planeta gaseoso unas dos veces más grande que Júpiter y que está 30 veces más cerca de su estrella que nuestro planeta del Sol, lo que le convierte en el gigante gaseoso más cálido descubierto hasta el momento”, explica el artículo.

“De hecho, la radiación ultravioleta de la estrella que orbita es tan brutal que el planeta puede estar, literalmente, evaporándose bajo el intenso resplandor, produciendo una cola de gas brillante”, comentó a El País, Keivan Stassun, profesora de Física y Astronomía de la Universidad de Vanderbilt.

Los científicos agregaron que la razón de que el exoplaneta sea tan caliente se debe a que la estrella que órbita es más del doble de grande y casi dos veces tan caliente como nuestro Sol. La investigadora agregó que fueron realmente afortunados de dar con el planeta en 2014 cuando orbitaba por delante de su estrella, trabajo para el que utilizaron el Telescopio extremadamente pequeño de kilogrado (KELT), dos telescopios robóticos, uno situado en Arizona (EUA), y otro cerca de Sutherland, Sudáfrica.

