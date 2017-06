Estamos a una semana de que se lleve a cabo la conferencia de videojuegos más esperada del año, y esto es lo más esperado.

EA Play

EA no va a tener una presentación en E3 como ya es costumbre, en su lugar, van a realizar un evento antes. Lo que se espera son avances de Star Wars Battlefront 2 y FIFA 18, que serán sus cartas fuertes de cara al fin de año.

Puedes el livestream del EA Play el sábado 10 de junio a las 21:00 horas en el sitio web oficial de EA.

Bethesda

Entre lo más sobresaliente de este estudio se encuentra Quake Champions, Fallout 4 VR, y dos nuevos proyectos aún desconocidos.

Ubisoft

Sin duda lo más esperado de Ubisoft es Far Cry 5, ya que se espera ver gameplay de este juego en desarrollo. También el nuevo Assassin’s Creed está entre lo más esperado por los fans.

PlayStation

Aquí se incluyen todos los juegos exclusivos para la consola de Sony, los cuales seguramente se llevarán varios premios y récords de ventas. The Last of Us Part II, God of War, Days Gone y otros harán su presentación. Muchos esperan que se anuncie el PS5, pero no es muy probable que eso pase.

Nintendo

Mario Odyssey y Splatoon 2 podrían estarse presentando en el E3, además de una posible expansión para Breath of the Wild y un nuevo título de Pokémon.

Microsoft

Pero lo más anticipado es el Xbox Scorpio, la nueva plataforma de Microsoft. Se mostrará gameplay, precios, su potencia y diseño.

Además de todo esto, muchos fans desean ver gameplay de Red Dead Redemption 2, que ya es el juego más esperado del 2018.

El evento E3 2017 se llevará a cabo del 13 de junio al 15 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California.