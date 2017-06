Una fotografía tomada por la NASA muestra un extraño agujero en la superficie de Marte

California, Estados Unidos .- Una fotografía tomada por la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), lanzada en el 2005, captó un agujero de más de 100 kilométricos de diámetros y con una profundidad mayor a la de otras cavidades encontradas, cuyo origen hasta el momento no ha sido plenamente explicado por los investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

De acuerdo con la agencia espacial donde se tomo la imagen es parte de la región se encuentra al noreste del volcán Arsia Mons y donde anteriormente se habían identificado e pequeños orificios que se formaron luego de que se derritiera el dióxido de carbono que se encontraba congelado, reportó RT.

Tambien se explicó que la imagen fue tomado por la cámara de alta definición de la MRO, llamada High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).

