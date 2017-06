La Industria estadounidense se alista para recibir el eclipse solar

Washington, Estados Unidos .- El próximo 21 de agosto un eclipse solar podrá ser visto en gran parte del territorio estadounidense por lo que instituciones y empresas privadas se encuentran realizando los preparativos para presenciar este fenómeno astronómico.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha detallado que el eclipse se podrá observar en la nación americana en una franja de 100 a 120 kilómetros, que recorre gran parte del país, por lo que se espera que miles de personas se se trasladen hacia alguna de las entidades y comunidades comprendidas en esa zona, para tener una mejor vista del evento cósmico.

De acuerdo con Notimex, autoridades de turismo de los estados por donde pasará el cono de sombra han emitido una serie de recomendaciones al público, al temer que un gran número de visitantes atiborrarán los hoteles y provocarán graves congestionamientos en carreteras.

Información del departamento de turismo especificó que un total de 12.5 millones de personas viven en zonas donde será visible el oscurecimiento del sol y se estima que entre 1.8 y siete millones de personas se trasladen para visitar alguna ciudad ubicada dentro de esa franja.

