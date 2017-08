La NASA planea usar dos aviones para grabar la sombra producida por un eclipse solar

California, Estados Unidos .- Para lograr documentar y recopilar los datos generados durante el próximo eclipse solar total, que podrá verse en Estados Unidos el 21 de agosto, la NASA contará con dos aviones que recorrerán la sombra que se genere en la superficie terrestre durante el evento astronómico.

A través de un comunicado, la agencia detalló que con esta acción espera lograr obtener mas de 7 minutos y medios de información acerca del eclipse, ya que el mismo únicamente podrá ser percibido por menos de dos minutos y medios desde el suelo. Para lograrlo usará dos aviones WB-57F reacondicionados.

