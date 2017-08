La NASA asegura que el eclipse solar nos hará sentir más livianos

California, Estados Unidos .- Algunos de lose efectos que se producirán en la Tierra por el eclipse solar que se producirá el 21 de agosto, y que podrá verse en la zona norte de Estados Unidos, serán los de sentirse medio kilo más ligero y una elevación milimétrica de la corteza terrestre, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que tras el empleo de la ley de gravitación de Newton podemos calcular la fuerza del Sol, la Luna y la Tierra, y después tomar en cuenta que nuestro planeta gira, lo que proporciona una fuerza centrífuga de ‘antigravedad’ que también podemos calcular. Después de agregar estas fuerzas con sus direcciones correctas obtenemos una fuerza gravitacional total de 783.634 newtons, lo que significa que una persona de 80 kilos de promedio se sentirá cerca de medio kilo más liviana.

Por otro lado los científicos de la NASA señalaron que otro de los efectos producidos en nuestro planeta por el eclipse solar será que la corteza del planeta aumentará unos 40 milímetros en un área de unos mil kilómetros en la superficie de la Tierra debido a las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol, que causan una marea en la parte sólida de nuestro mundo. Por ello los investigadores indicaron que el 21 de agosto estaremos 40 milímetros más cerca del Sol.

